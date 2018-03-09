Adana'da uluslararası tenis turnuvası! İlk 250'de yer alan...
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), dünya sıralamasında ilk 250'de yer alan sporcuların katılacağı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Kadınlar Circuit Cup tenis turnuvası düzenleyecek.
ATDSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında düzenlenmesi planlanan turnuvada sporculara toplamda 60 bin dolar ödül dağıtılacak.
On gün sürecek uluslararası turnuvada, eleme maçlarının ardından 32'lik ana tablo oluşacak.
Tenisseverlerin ücretsiz izleyebileceği turnuvada, ATDSK altyapısından yetişen ve dünya sıralamasında şu anda ilk 250'de yer alan milli sporcular Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun yanı sıra Başak Eraydın ve Ayla Aksu'nun da yer alacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğini de beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kadın tenisinde dünya sıralamasında ilk 250'de yer alan sporcuları Adana'ya getirerek, tenisseverlere şölen yaşatmak, geleceğe hazırladığımız gençleri bu usta raketlerle buluşturarak ufuklarını açmak, bunların yanı sıra Adana'mızın tanıtımını yaparak, spor turizmine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Adana'ya gelen yabancı tenisçilerin kentimize, tesislerimize, iklime hayran kalacağından şüphemiz yok. Bu organizasyonumuzla Adana'nın teniste Türkiye'nin bir numarası olduğunu da göstereceğiz."
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