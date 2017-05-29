Adana’da şampiyon Team Aurora

Adana’da 27 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası’nın beşinci ayağı 20 takım final bileti için kapıştı.

Tecrübeli takımlardan Aurora, The Mawa ve AyYıldızTeam gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak yarı finallere isimlerini yazdırmayı başardı.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın beşinci ayağını 27 Mayıs 2017 tarihinde Adana’da gerçekleştirdi. Çevik İnternet Kafe’de düzenlenen Wolfcity Adana Turnuvası’na 20 takım / 100 oyuncu katıldı. Güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olan takım Team Aurora Esports oldu İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada toplam 2 bin 500 TL’lik ödül dağıtıldı.

Turnuvalar 9 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa, Antalya ve Kayseri olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor. Bir sonraki turnuva 1 Temmuz tarihinde Antalya’da yapılacak. Bu şehirler arasından 8 tanesi Netmarble E-Spor ekibi tarafından belirlenmişken 9. Şehir’i Tüm Türkiye’de bulunan Wolfteamciler oylayarak seçti ve Wolfcity Turnuvasını Adana’ya getirdi.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Adana’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.