Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı
GeriFutbol Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.04.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Altay’ın sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının çaprazında topla buluşan Özgür, uzak köşeye sert bir şut gönderdi. Kaleci Çağlar uzanarak topu köşeden çıkarttı.

9. dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği atakta Traore orta sahadan Pote’ye uzun bir pas gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Pote, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pote’nin çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Aydın çeldi.

12. dakikada sağ kanattan çalımlarla gelen Gladky, ceza sahasındaki Pote’ye topu gönderdi. Altay savunmasından seken topu ceza sahasının köşesinde kontrol eden Berk, Ulaş’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

14. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor’da topun başına Pote geçti. Pote meşin yuvarlağı sert bir şutla Altay kalesine gönderdi. 1-0

17. dakikada defansta topu alan Süleyman, sol kanattaki Gladky’ye uzun bir top gönderdi. Gladky ceza sahasına yerden bir orta gönderdi. Süratle içeri kat eden Berk, topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

46. dakikada Altay’ın kullandığı santra vuruşunda süratle ileri çıkan Kappel topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

57. dakikada Altay’ın ceza sahasının çaprazından kullandığı serbest vuruşta Özgür, içeri sert bir orta gönderdi. Gençer’in kafasıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-2

80. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Süleyman, kaleye 40 metre uzaktan sert bir şut gönderdi. Top direğim yanından auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ata Yıldırım xx
Adana Demirspor: Çağlar x, Mitrovic x, Kaan xx, Semih xx, Traore xx, Berk xxx, Legear x (Levent dk. 63 x), Erdal xx, Süleyman xx, Pote xx (Kage dk. 88 ?), Gladky xx (Vedat dk. 61 x)
Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Batuhan, Emre
Teknik Direktör: Ümit Özat
Altay: Aydın x, Ulaş x, Gençer xx, Özgür x, Mustafa xx, Helder xx, Ferhat x (İbrahim Akın dk. 46 x), Putsila xx, Tatos x (Merter dk. 90 ?), Paixao xx, Kappel xxx (Oğuzhan dk. 79 x)
Yedekler: Emre, Yasin, İbrahim Öztürk, Hüsamettin
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Pote (dk. 14 pen.), Berk (dk. 17) (Adana Demirspor), Kappel (dk. 46), Gençer (dk. 57) (Altay)
Kırmızı Kart: Traore (dk. 86) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Erdal, Süleyman, Kaan (Adana Demirspor), Paixao, Gençer, Putsila(Altay)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Adana'da 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'mahkeme' yanıtı

Mustafa Cengiz: "Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi..."