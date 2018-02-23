Adana derbisinde gülen Adanaspor
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, derbi maçta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun,Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Kalu), Tevfik Altındağ, Renan Diniz, Didi, Koman, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 65 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Aires), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Gol: Dk. 89 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tevfik Altındağ, Dk. 63 Koman, Dk. 89 Roni (Adanaspor), Dk. 36 Savaş Yılmaz, Dk. 43 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Sezer Özmen (Adana Demirspor)
ÖZKÖYLÜ: SERİ GELECEK
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir derbi oynandığını, her iki tarafın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.
İlk yarı dengeli bir mücadele olduğunu ancak öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını belirten Özköylü, şöyle konuştu:
"Oyunda zaman zaman gelgitler oldu. Keyifli bir maçtı. Onlar adına üzgünüm. Adana takımının zor durumda olması beni mutlu etmiyor. Ben o camiada da çalışmış bir hoca olarak o kulübün daha iyi yerlerde olmasını isterim. Kazandığımız için mutluyum. Bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdik."
- Adana Demirspor cephesi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, derbi maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
Kazanmaları gereken bir müsabakadan puansız ayrıldıklarını anlatan Uğur, şunları kaydetti:
"İnanılmaz gol pozisyonlarına girmemize rağmen bir türlü değerlendiremedik. Oyuncularımın tamamını gönülden kutluyorum. Adana Demirspor formasına yakışır bir mücadele sergilediler. Eğer mağlubiyet alınacaksa böyle alınsın. Takımımız bulunduğu yerden kısa sürede çıkacaktır. Bu futbol sahada olduğu sürece galibiyet serisi gelecektir."
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