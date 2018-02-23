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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.02.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

Adana derbisinde gülen Adanaspor

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, derbi maçta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun,Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Kalu), Tevfik Altındağ, Renan Diniz, Didi, Koman, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 65 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Aires), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Gol: Dk. 89 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tevfik Altındağ, Dk. 63 Koman, Dk. 89 Roni (Adanaspor), Dk. 36 Savaş Yılmaz, Dk. 43 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Sezer Özmen (Adana Demirspor)

ÖZKÖYLÜ: SERİ GELECEK

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir derbi oynandığını, her iki tarafın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.
İlk yarı dengeli bir mücadele olduğunu ancak öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını belirten Özköylü, şöyle konuştu:

"Oyunda zaman zaman gelgitler oldu. Keyifli bir maçtı. Onlar adına üzgünüm. Adana takımının zor durumda olması beni mutlu etmiyor. Ben o camiada da çalışmış bir hoca olarak o kulübün daha iyi yerlerde olmasını isterim. Kazandığımız için mutluyum. Bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdik."

- Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, derbi maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Kazanmaları gereken bir müsabakadan puansız ayrıldıklarını anlatan Uğur, şunları kaydetti:
"İnanılmaz gol pozisyonlarına girmemize rağmen bir türlü değerlendiremedik. Oyuncularımın tamamını gönülden kutluyorum. Adana Demirspor formasına yakışır bir mücadele sergilediler. Eğer mağlubiyet alınacaksa böyle alınsın. Takımımız bulunduğu yerden kısa sürede çıkacaktır. Bu futbol sahada olduğu sürece galibiyet serisi gelecektir."

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