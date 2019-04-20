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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.04.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Adana derbisinde 59. randevu! Üstün olan taraf...

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Adana derbisinde 59. randevu! Üstün olan taraf...

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasındaki Adana derbisinde yarın karşılaşacak Adanaspor ile Adana Demirspor, 59. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Adanaspor'un 22'ye 15'lik üstünlüğü bulunuyor.

Ünü ve heyecanı kent sınırlarını aşan ve kentin iki köklü takımını tatlı bir rekabetle karşı karşıya getiren Adana derbisi, maç günü yaklaştıkça sporseverleri heyecanlandırıyor.

1940 yılında kurulan kentin ilk takımlarından Adana Demirspor ile 1954’ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor, yarın oynanacak maçta 59. kez karşı karşıya gelecek.

Derbide Adanaspor üstün

İki ezeli rakip arasında geride kalan 58 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor ise 15 galibiyet elde ederken, 21 karşılaşmadan taraflar beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1’lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Adanaspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Adana derbisinde 59. randevu Üstün olan taraf...

Her iki takım da teknik direktör değiştirdi

Ezeli rakipler Adanaspor ve Adana Demirspor, sezonun ikinci yarısına teknik direktör değişiklikleriyle başladı.

Sezona Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor, istenen sonuçların alınamaması üzerine 7. hafta öncesinde Coşkun Demirbakan’ı takımın başına getirdi. Kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor’un başına ikinci yarının başında ise ‘nöbetçi’ diye anılan Eyüp Arın getirildi. Turuncu-beyazlılar, Eyüp Arın yönetiminde çıktığı 7 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sezona Hakan Kutlu yönetiminde başlayan Adana Demirspr’da ise ilk 12 haftada beklenen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktörlüğe Yılmaz Vural getirdi. Mavi-lacivertli takımda Yılmaz Vural da beklenen etkiyi gösteremeyince sezonun ikinci yarısında Ümit Özat’la anlaşıldı. Adana Demirspor Ümit Özat’la çıktığı 8 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan dev derbi, yarın saat 19.30’da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

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