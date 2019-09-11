Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!
TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Boluspor-Altay: Turgut Doman
19.00 Altınordu-Eskişehirspor: Murat Erdoğan
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor-Giresunspor: Burak Şeker
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
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