Adana Demirspor’un hazırlık maçı programı belli oldu
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynayacağı maçların programı belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren mavi-lacivertliler, kamptaki ilk hazırlık maçında; TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kızılcahamam Soğuksu Tesislerinde oynanacak mücadele, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30da başlayacak.
Adana Demirspor'un hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hacettepe Spor olacak. Kızılcahamam Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Adana Demirspor 3’üncü hazırlık karşılaşmasında ise 31 Temmuz Salı günü Soğuksu Tesisleri'nde, 3.lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor'un 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programının listesi şu şekilde:
26.07.2018 Adana Demirspor - Tuzlaspor - 17.30 Soğuksu Tesisleri
29.07.2018 Adana Demirspor - Hacettepe Spor - 18.00 Kızılcahamam Stadı
31.07.2018 Adana Demirspor - Diyarbekirspor - 18.00 Soğuksu Tesisleri
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