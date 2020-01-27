Adana Demirsporlu ve Adanasporlu futbolculara dolma dopingi

Adana Esas 01 Burda Avm'de yapılan törene Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, futbolcular Erkan Zengin, Volkan Şen, menajer Metin Korkmaz ile Adanasporlu Celil Yüksel ve Amidou Diop ile çok sayıda futbolsever katıldılar.

Ziyafe Kayseri Mutfağı Yönetim Kurul Başkanı Salim Yİğit, Türkiye'de hedefleri olan tüm takımlara destek vereceklerini ve Adana Demirspor'un şampiyonluğu konusunda inançlarının tam olduğunu ifade ederek Adanaspor'un da hedeflerin takımı olduğunu belirtti ve "Futbolculara dolma dopingi yaparak şampiyonluk yolunda moral ve motivasyon yükledik. Umarız sezon sonunda şampiyonluk yaşanır" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise "Kentte inanılmaz destek var. Şampiyonluk için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmak için çok çalışmamız gerek." dedi. Bu arada yeni tranfserlerden Erkan Zengin "Hedefimiz şampiyonluk. Karagümrük'te yaşadığımız şampiyonluk havası Adana'da var. Adana Demirspor'un başarılı oyuncu topluluğu var. Bu sezon Adana Demirspor'u istenilen hedefe ulaştıracağız" yorumunu yaptı. Adanasporlu Celil Yüksel ise "Başkanımız Bayram Akgül ve Teknik Direktörümüz Engin İpekoğlu hedefleri olan takım kurdular. Bu sezon biz de Adana Demirspor gibi iddialıyız. Bundan sonraki tüm maçlarımız final olacak" sözlerini sarfetti.

ANAMIN SARMASI GİBİ

Ailesinden uzak olduğunu ileri süren Adana Demirspor'un Türk asıllı İsveçli Millli yıldız futbolcusu Erkan Zengin, ev yemeklerini çok özlediğini, yaprak sarmayı çok sevdiğini tepsi ile önüne gelen sarmaları yiyerek gösterdi.ailemin yaptığı dolmalara benziyor. Kampta kaldığım için böyle yemeklere hasretim. Ev yemeklerinin yerini bir şey tutmaz" dedi.