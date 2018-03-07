Adana Demirspor'dan kritik 3 puan
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Samet Çavuş , Mustafa Ergin
Adana Demirspor: Kurtuluş , Yiğitcan (Adil dk. 32 ), Batuhan , Erhan , Sezer , Yiğit (Sergiy dk. 77 ), Tambe , Savaş , Aydın , Mendy , Atabey
Yedekler: İsmail, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Gege
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Denizlispor: Asil , Canberk , Cenk , Alperen (Barış dk. 86 ) , Keremcan , Ziya , Hasan , İsmail (Atakan dk. 78 ), Kappel , Mehmet (Burak dk. 60 )
Yedekler: Zeki, Talha, Burak, Lazic, Veli, Cihan, Taşkın, Berkan
Teknik Sorumlu: Hamit Cihan
Goller: Mehmet (dk. 21) (Denizlispor), Atabey (dk. 26), Tambe (dk. 48) Mendy (dk. 90) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Batuhan, Yiğit, Erhan, Lalawele (Adana Demirspor), Keremcan (Denizlispor)
Maçtan Dakikalar
10. dakikada Kerem Can’ın ortasında ceza sahasında Mehmet Akyüz’ün şutunda top kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle kornere çıktı.
21. dakikada İsmail Haktan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
26.dakikada Adana Demirspor’da Erhan’ın sağ kanattan ortasında Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
33. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kappel’in sert şutunda top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.
45. dakikada Keremcan’ın ortasında Kappel kaleci Kurtuluş’u geçerek şutunu çekti, savunma araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
48. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tambe’nin plasesinde top ağlarla buluştu. 2-1
56. dakikada Lalawele’nin kullandığı köşe atışında Adil’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
90. dakikada Atabey’in pasında Mendy, topu ağlara gönderdi. 3-1
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