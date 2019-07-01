Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrılıyor.
Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adana ekibi, kısa süre içinde açıklama yaparak yolları ayıracağını açıklayacak.
Adana Demirspor'un Ümit Özat'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Güney ekibi tecrübeli teknik adam Orhan Kaynak ile her konuda anlaştı.
Ümit Özat, geçen sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik 3'de yenilgi almıştı.
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