Adana Demirspor'da Giray Bulak istifa etti

Bulak, düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor'a gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün burada olmamızın sebebi Adana Demirspor camiasından ayrılmamdır. Bize çalışma imkanı veren başkanımıza, yönetim kurulumuza ve şehrimize teşekkür ediyoruz. Son derece severek isteyerek duygu yüklü çalışma içerisinde olduk.

Türkiye’nin önemli bir şehrinde, Türkiye’nin önemli bir takımında çalışma imkanı bulduk. Futbol sonuç odaklı bir şey, bazen istediğimiz gibi işler gitmeyebiliyor. Belki fiziki olarak burada ayrılmış olabilirim ama ben Demirspor camiasından hiçbir zaman ayrılmam. Büyük Demirspor camiasına tekrar teşekkür ediyorum aynı zamanda taraftarımıza da bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra istediğimiz hedefleri yakalarız. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

"Sözlerim çarpıtıldı, yanlış anlaşıldı"

Bir basın mensubunun ayrılık kararında sosyal medyadaki eleştirilerin etkisinin olup olmadığını sorması üzerine Giray Bulak, "Sosyal medyayı hiç takip etmiyorum. Basın toplantılarından sonra bile gazeteyi elime alıp ne konuştum diye bakmıyorum. Geçen basın toplantısından sonra sözlerim yine çarptırıldı, yanlış anlaşıldı ben bunlara üzülüyorum. Sosyal medyaya bakarsak kimse işini yapamaz. Öyle bir durumdayız ki doktorda olsak öğretmen de olsak siyasetçi de olsak sosyal medyada eleştiriliyor. Dün iki büyük takım oynadı onun sonucunda biz yenildik onlar kazandı. Barselona’nın hocasına da sorsanız oda oyuncu ister ben oyuncu konusunda çok takılmıyorum. Çok dürüst konuşuyorum burada Adana’da çok severek çalıştım. Ayrılıklar tabi ki çok isteyerek olmaz, şartları zorlarsınız ama olmazsa sonuç kaçınılmaz olur. Akşam düşündük tekrar maçı izledik. Başkandan görüşme talebimiz oldu o da sağ olsun kırmadı bizi, oturduk konuştuk ayrılma kararımızı ilettik oda saygıyla karşıladı. Hepiniz Allah'a emanet olun" cevabını verdi.

Gökoğlu: "Adam gibi bir adam tanıdım"

Bulak'ın istifa açıklamasının ardından konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, Teknik Direktör Giray Bulak ile haziran ayında anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Bir telefonla hiçbir maddi yönden konuşma geçmeden Adana’ya geldi. Tabi ki 4,5 aylık süreçte ben de adam gibi adam tanıdım. Şahsından şu güne kadar hiçbir endişemiz olmadı, üzücü bir ayrılık oldu bizim için. Giray hocamızın artık bir yuvası var. Bundan sonra da biz görüşeceğiz. Hiçbir futbolcu yoktu bir takım oluşturmaya çalıştı, bence bunu da gayet iyi yaptı. Ama sonuçta bu futbol, bazen hiç beklenmedik şeyler oluyor, sonuç odaklı bir oyun. Hocayla görüştük ortak ayrılık kararı aldık. Bugüne kadar her şey için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gökoğlu, takımı önümüzdeki Ümraniyespor maçına Gürcan Aday'ın hazırlayacağını, teknik direktör arayışlarının bugünden itibaren başladığını kaydetti.