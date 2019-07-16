Adana Demirspor'da Anthony Stokes sesleri! | Transfer haberleri...
İngiliz Daily Mail, Adana Demirspor'un sürpriz hamlesini manşete taşıdı...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor golcü transferi için düğmeye bastı ve listesine sürpriz bir isim aldı.
Dailymail'in manşete taşıdığı haberine göre; Arsenal, Sunderland ve Celtic'in eski golcüsü Anthony Stokes ile anlaştığı iddia edildi.
Stokes'in bugün-yarın Adana'da olacağı ve Demirspor için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
30 yaşındaki İrlandalı santrfor son olarak İran ekibi Traktor Sazi formasını giymişti. (24 maç - 13 gol)
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