Adana Demirspor'a Belçikalı orta saha!
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi’nin önemli takımlarından Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giydi.
Jonathan Legear yapılan imza töreninin ardından Adana Demirspor’un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle