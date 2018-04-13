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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Adana Demirspor yardım istedi

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Adana Demirspor yardım istedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, yabancı futbolcular dahil olmak üzere ödemeler için bir ay içerisinde 1.5 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, yerel siyasetçi ve yöneticilerden yardım istedi. Yeterince destek alamadıklarını kaydeden Gökoğlu, "Yarın bir gün bir kaç tane futbolcu fesih yapar giderse, üzülürüz" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulübün mali durumu ve Eskişehirspor Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın yaptığı açıklamaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirten Gökoğlu, gerekli desteği alamadıklarını ve yalnız kaldıklarını söyledi. Gökoğlu, son günlerde desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Gökoğlu, “Devlet büyüklerimizi Adana Demirspor’un yanında görmek istiyoruz. Şu son 4 hafta önemli. Neyin ne olacağı belli değil. Adana Demirspor’un üzerine oyunlar oynanabilir” dedi.

"Ödemeler için 1.5 milyon TL ihtiyaç var"

Adana’nın 14 milletvekili, Adana Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları’ndan yardım beklediklerini söyleyen Mehmet Gökoğlu, “Bu süreç zarfında gerekli desteği alamadık, yalnızız. Yarın bir gün bir kaç tane futbolcu fesih yapar giderse, üzülürüz” şeklinde konuştu. Yabancı futbolcular dahil olmak üzere ödemeler için 1.5 milyon TL ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gökoğlu, bu ödemeyi bir ay içerisinde tedarik etmeleri gerektiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının arkasında olduğu için kulübün bu günlere geldiğini vurgulayan Gökoğlu, “Bu kulüp 78 yaşında ve bu kulüp taraftarıyla taraftarın desteği ve gücüyle yaşıyor. Onun için bir an önce önlem alınması lazım” dedi.

Gökoğlu, Yılmaz Vural'ın açıklamalarını kınadı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın yaptığı açıklamayı kınadıklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan cevap beklediklerini belirten Gökoğlu, “Yılmaz Vural 5 maçlığına göreve geldi. Hemen arkasından 'Federasyon dahil herkes beni aradı, Eskişehirspor Kulübü’nü kümede tutmam için göreve geldim' şeklinde bir açıklama yaptı. Sonrasında Samsunspor Yılmaz Vural’ı şikayet ettiklerine dair bir açıklama yaptı" diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin haziranda yapılacak kongreye ilişkin soruları sorulara cevap veren Gökoğlu, “Yeni bir sezon başlayacak. Kulübün Haziran’ın 10’una kadar seçim yapıp, yönetim sorununu halletmiş olması lazım” dedi.

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