Adana Demirspor Ümit Özat ile 1 yıl daha
Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Açıklama şöyle;
"Kulübümüz Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.
Sözleşmesi sezon sonu erecek olan çok değerli teknik direktörümüz Ümit Özat, 2019 – 2020 sezonunda da Adana Demirspor’daki teknik direktörlük görevine devam edecektir.
Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Adana Demirspor Kulübü"
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