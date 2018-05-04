Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!
GeriFutbol Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
dha
04.05.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, takım için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Aytaç Durak Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Uğur, Adana Demirspor’u güzel günlere taşımak geç kalmadan adım atılmasını istedi. Adana Demirspor’u yükseklere taşıyacak kararlar alınmasını öneren Uğur, "Geldiğimiz günden beri bizden desteğini çekmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu takımın daima yanında oldu. Güçlü yönetim güçlü takım anlamına geliyor. Güçlü takımın da neler yapabileceğini yaşadığımız olaylardan görebiliyoruz" dedi.

’BİRLİK OLMA ZAMANI’

Adana Demirspor için herkese sorumluluk düştüğünü aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Bugün belki bir hafta kala kurtardık. Plan, program, düzen, ne gerekiyorsa yaptık. Herkesin el birliğiyle bu taşın altına elini sokması gerekiyor. Yönetim kurulları, teknik direktörler, futbolcular, taraftarlar, basın mensupları. Eğer bu beş faktör bir araya gelirse inanılmaz güçlü bir takım ortaya çıkacak. Demirspor ailesini birlik, beraberlik olma zamanı diye çağrı yapıyorum. Belki bugün benim son maçım olacak. Önümüzdeki süreçte ne olacak bilemiyorum ama bu çağrıyı yapmadan da burdan ayrılmak istemiyorum. Demirspor için birlik- beraberlik zamanı. O gün de bugündür. Bugün burda herkes tarafsız bir şekilde gönül bağlarını birbirlerine bağlayarak bu takımı farklı bir konuma getirmek zorundadır."

En Çok Oynanan Bahis
  • 139Fenerbahçe - Bursaspor
    3
    MS1
    1,10
    12004kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır!

TFF ile Katar Futbol Federasyonu iş birliği anlaşması imzaladı

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti!