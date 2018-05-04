Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur’dan birlik çağrısı!
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, takım için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.
Aytaç Durak Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Uğur, Adana Demirspor’u güzel günlere taşımak geç kalmadan adım atılmasını istedi. Adana Demirspor’u yükseklere taşıyacak kararlar alınmasını öneren Uğur, "Geldiğimiz günden beri bizden desteğini çekmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu takımın daima yanında oldu. Güçlü yönetim güçlü takım anlamına geliyor. Güçlü takımın da neler yapabileceğini yaşadığımız olaylardan görebiliyoruz" dedi.
’BİRLİK OLMA ZAMANI’
Adana Demirspor için herkese sorumluluk düştüğünü aktaran Uğur, şunları kaydetti:
"Bugün belki bir hafta kala kurtardık. Plan, program, düzen, ne gerekiyorsa yaptık. Herkesin el birliğiyle bu taşın altına elini sokması gerekiyor. Yönetim kurulları, teknik direktörler, futbolcular, taraftarlar, basın mensupları. Eğer bu beş faktör bir araya gelirse inanılmaz güçlü bir takım ortaya çıkacak. Demirspor ailesini birlik, beraberlik olma zamanı diye çağrı yapıyorum. Belki bugün benim son maçım olacak. Önümüzdeki süreçte ne olacak bilemiyorum ama bu çağrıyı yapmadan da burdan ayrılmak istemiyorum. Demirspor için birlik- beraberlik zamanı. O gün de bugündür. Bugün burda herkes tarafsız bir şekilde gönül bağlarını birbirlerine bağlayarak bu takımı farklı bir konuma getirmek zorundadır."
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