Adana Demirspor tek attı, 3 aldı!
Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Pote, Anderson, Vedat Bora, Legear, Kaan Kanak (Dk. 78 Rassoul), Erdal Öztürk (Dk. 46 Emre Nefiz), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Kosecki (Dk. 46 Orhan Taşdelen)
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 86 Melih Arslan), Emre Eser, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 78 Arif Bostancı)
Gol: Dk. 82 Pote (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Can Sıkılmaz, Dk. 27 Cihan Aydın, (Maç bitiminde) Emre Eser ve Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Dk. 50 Vedat Bora, (Maç bitiminde) Kurtuluş Yurt ve Emre Uğur Uruç (Adana Demirspor)
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