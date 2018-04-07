Adana Demirspor sonradan açıldı
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Grandmedical Manisaspor'u 2-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Seyfettin Ünal, Deniz Caner Özaral
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Gege (Dk. 46 Tambe), Mustafa Yılmaz (Dk. 74 Politylo), Lalawele, Savaş Yılmaz, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Mendy
Grandmedical Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Berk Cambaz, İlkay Gül, Akın Açık (Dk. 55 Bayram Büstaç), Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, Ulaş Doğuş Kaya (Dk. 73 Cemal Ayberk Dilbil), Asım Hamzaçebi (Dk. 90 3 Aykut Yüce), Alper Önal
Goller: Dk. 13 Alpay Önal (Grandmedical Manisaspor), Dk. 50 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 87 Mendy (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Buğdaycı, Dk. 52 Alper Önal, Dk. 68 Berk Cambaz (Grandmedical Manisaspor), Dk. 78 Erhan Kartal (Adana Demirspor)
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