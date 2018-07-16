Adana Demirspor salonda çalıştı
Yeni sezona Kızılcahamam'da hazırlanan Adana Demirspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Mavi lacivertliler, kamp yapılan otelin salonunda, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde, saat 11.00’de başlayan çalışmada, 45 dakika süren bir core antrenmanı gerçekleştirdi.
Adana Demirspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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