Adana Demirspor rakibini penaltılarda eledi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Sarıyer: 2 - Adana Demirspor: 2 - Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük kuran Adana Demirspor, kupada 5. tura çıktı .
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Hüseyin Aylak
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Hüsnü Başkurt (Dk. 60 Günay Şakar), Fırat Sezer, Ali Zorlu (Dk. 39 Kıvanç Karakaş), Bertul
Kocabaş, Emrah Uzun (Dk. 46 Kemal Tokak), Erkut Tekinsoy, Alim Harlak, Yaser Yıldız
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Can Demir Aktav, Douhadji, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Loemba, Umut Sönmez (Dk. 76 Lingane), Mendy, Savaş Yılmaz (Dk. 82 Atabey Çiçek), Tambe
Goller: Dk. 3 Umut Sönmez, Dk. 53 Loemba (Adana Demirspor), Dk. 72 ve 87 Erkut Tekinsoy (Penaltılardan) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Tambe (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Hüsnü Başkurt, Dk. 89 Kıvanç Karakaş, Dk. 103 Yaser Yıldız (Sarıyer), Dk. 76 Tolgahan Mulla Çiçek, Dk. 97 Lingane (Adana Demirspor)
Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük kuran Adana Demirspor, kupada 5. tura yükseldi.