Adana Demirspor Murat Akın ve Emre Nefiz'i kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Mavi-lacivertli takım geçtiğimiz sezon Karabükspor ve Sakaryaspor formaları giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 2 yıl ve Alanyaspor'dan Emre Nefiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Öte yandan Adana Demirspor, Tanju Kayhan ile yaptığı ön görüşmeler sonucunda oyuncuyla anlaşma sağlanamadığını ve yollarını ayırdıklarını açıkladı. (Ajansspor)
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