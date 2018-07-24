Adana Demirspor, ’laktat’ testinden geçti
Adana Demirsporlu oyuncular yeni sezona hazırlık kapsamında Kızılcahamam Stadı'nda laktat testinden geçti.
Kaleciler Çağlar Şahin Akbaba,Kurtuluş Yurt,Ahmet Sabri Fener ve Nusretcan Körümdük dışındaki tüm oyuncular uzman bir ekip tarafından laktat testine girdi.
Mavi-lacivertli oyuncuların 5 grup halinde girdiği, dayanıklılık antrenmanlarına yön verecek laktat testi 3 saat sürdü.
Laktik asit seviyesinin takip edilerek, kondisyon durumunun ve dayanıklılık kapasitelerinin belirlenmesini sağlayan test sonuçlarına göre; futbolculara, bireysel kondisyon yükleme antrenman programı belirlenecek.
Adana Demirspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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