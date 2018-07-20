Adana Demirspor kampı devam ediyor
Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını, Kızılcahamam Patalya Tesislerinde bugün sabahs aatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde saat 09.30de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Mavi iacivertli futbolcular denge, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Yeni sezon hazırlıkları,Kızılcahamam Patalya Tesislerindebugün akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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