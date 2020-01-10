Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 23 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuza hoş geldin Muhammed Şengezer" ifadesi kullanıldı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...