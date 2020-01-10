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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 23:41,Son Güncelleme:/

Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

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Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'i sezon sonuna kadar kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler 23 yaşındaki kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuza hoş geldin Muhammed Şengezer" ifadesi kullanıldı.

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