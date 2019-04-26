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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Adana Demirspor ilk 45 dakika gol yemiyor

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Adana Demirspor ilk 45 dakika gol yemiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Özat yönetiminde çıktığı 10 maçın ilk 45 dakikasında kalesinde gol görmedi.

Sezona Süper Lig hedefiyle teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan mavi lacivertliler, aldığı kötü sonuçlarla hedeften uzaklaşınca takımın başına Yılmaz Vural'ı getirdi. Tecrübeli hoca yönetiminde 8 maça çıkan Adana Demirspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Kritik maçları kaybeden takımda Kulüp Başkanı Murat Sancak, Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından Ümit Özat ile anlaştı. Ümit Özat ile yollarına devam eden mavi lacivertli takım, aldığı sonuçlarla birlikte 'Play Off' hedefi için mücadele etmeye başladı.

İLK YARIDA GOL YOK
Ümit Özat yönetiminde yeniden bir ivme yakalayan mavi lacivertli takım, yeni teknik patronuyla 10 maça çıktı. Oynadığı maçlarda ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen Adana Demirspor, rakiplerinden 10 maçta toplamda 7 gol yedi, rakip filelere ise 15 gol bıraktı. Ligin sonuna 4 maç kala mavi lacivertli takım, Play Off hedefi doğrultusunda Boluspor, Giresunspor, Balıkesirspor ve Gençlerbirliği karşısında final niteliğinde karşılaşmalara çıkacak.

 

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