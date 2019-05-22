Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Bu kapsamda finale çıkmak oradan da Süper Lig'e adım atmak için Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ve Hatayspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. Play-off'ta 5. kez mücadele edecek Adana Demirspor, rövanş öncesi kendi evinde avantajlı bir skor almak ve deplasmana o şekilde gitmek istiyor. İşte, Adana Demirspor Hatayspor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Adana Demirspor ile Hatayspor arasındaki play-off yarı final ilk maçı, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR'UN PLAY-OFF KARNESİ
En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı.
Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.
ADANA DEMİRSPOR'UN PLAY-OFF KARNESİ
Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.
1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.
2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Çağlar, Süleyman, Adil, Semih, Kaan, Traore, Erdal, Vedat, Berk, Pote, Gladky
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, M.Paluli, Kubilay, Hamza, Selim, Gökhan, Diallo, Caner
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