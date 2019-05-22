CANLI Adana Demirspor - Hatayspor
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında, normal sezonu 6. tamamlayan Adana Demirspor ile 3. olarak bitiren Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Eşleşmeden galip çıkan ekip, Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için 30 Mayıs Perşembe günü final maçına çıkacak.
Mücadeleyi canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Adana Demirspor'un 11'i: Çağlar, Kaan, Adil, Semih, Süleyman, Vedat, Traore, Erdal, Gladky, Berk, Pote.
Hatayspor'un 11'i: Akın, Murat, Yusuf, Sadi, Mesut, Kubilay, Diallo, Caner, Selim, Gökhan, Mirkan.
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