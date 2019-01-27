Spor Toto 1. Lig ekibinden Gökhan Töre sürprizi
Siyah-Beyazlılar’da kadro dışı oyuncular arasında yer alan Gökhan Töre’ye, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.
Siyah-Beyazlılar’da kadro dışı oyuncular arasında yer alan Gökhan Töre’ye, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun, kulüp aracılığıyla gelen bu öneriye olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.
Deneyimli futbolcunun, Ryan Babel’in ardından Ricardo Quaresma’yla da yol ayrımında bulunulması sebebiyle kulüpte kendisine şans verilmesini beklediği bildirildi.
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