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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Adana Demirspor galip ama üzgün!
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Futbol
DHA
11.03.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Adana Demirspor galip ama üzgün!

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Adana Demirspor galip ama üzgün!

Spor Toto 1'inci Lig'de Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekip ayağı kırılan futbolcusu Sezer'in acısı yüzünden galibiyet sevincini yaşayamadı.

 

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (x) - Caner (x), Çağlar (x), Abdulkerim (x), Hüsamettin (x), Panos Dimitriadis (xx), Dodo Andre (x) (Dk. 77 Hakan x), Fatih (x) (Dk. 46 Batuhan Altıntaş x), Ahmad Abed (xx), Dialiba (x) (Dk. 46 Sinan x), Henrique Almeida (x)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx), Erhan (xxx), Yiğitcan (xxx), Sezer (x) (Dk. 23 Adil xx), Batuhan İşçiler (xx), Yiğit (xxx), Kubilay (xx), Lalawele (xx) (Dk. 90+3 Aydın), Bernard Mendy (xx), Robert Tambe (xxx), Atabey (x) (Dk. 61 Gege Marques)
GOLLER: Dk. 30 Mendy, Dk. 45+5 Tambe (Adana Demirspor) SARI KARTLAR: Abdulkerim, Fatih, Sinan (Giresunspor) - Yiğit, Yiğitcan, Tambe (Adane Demirspor)

8’inci dakikada sağ kanattan Caner’in ortaladığı topa Adana Demirspor savunması müdahale etmekte güçlük çekince Ahmad topu indirdi ve Dialiba’ya pas verdi. Dialiba’nın sert şutunda kaleci Kurtuluş’u geçen top üst direkten geri geldi. Ardından savunma topu kornere yolladı.
18’inci dakikada Dodo rakibinden topu kaptı ve sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleciden geri geldi. Ardından Almeida kaleyi denedi, Sezer topun önüne yatarak müdahale etti. Bu esnada Sezer’in ayağı kırıldı ve oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Sezer ambulansla hastaneye kaldırıldı.
30’uncu dakikada Abdulkerim rakibini düşürünce konuk takım serbest atış kazandı. Ceza sahasında uzak kaleye ortalanan topa Mendy yükseldi. Vuruşunda Ahmet Şahin çok büyük hata yaptı ve top filelerle buluştu: 0-1 43’üncü dakikada Giresunspor’un kazandığı çift vuruşta Çağlar’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
45+5’inci dakikada Tambe sağ içte topla buluştu. Vuruşunda yine Ahmet
45+hatalıydı ve konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2 6’ncı dakikada Ahmad’ın sert vuruşunu Kurtuluş parmaklarının ucuyla köşeden kornere yolladı.
56’ncı dakikada Abdulkerim içeriye doldurdu ve Batuhan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Çağlar kullandı ancak Kurtuluş gole izin vermedi.
89’uncu dakikada Hakan’ın sert şutunu kaleci Kurtuluş köşeden kornere yumrukladı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SEZER ÖZMEN'İN AYAĞI KIRILDI
Karşılaşmanın 18’inci dakikasında gelişen poziyonda Dodo rakibinden topu kaptı ve sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Dönen topu Almeida aldı ve yeniden kaleyi gönderdi. Bu sırada Sezer Özmen, topun önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada yerde kaldı. Ayağında kırık tespit edilen Sezer Özmen, ambulansla Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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