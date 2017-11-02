Adana Demirspor: Fenebahçe'yi eleyeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adana Demirspor, Fenerbahçe ile eşleşti. Kuranın ardından Adana Demirspor Başkanvekili Mustafa İzgioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir kura çektiklerini aktaran İzgioğlu, “Fenerbahçe’nin çıkması iyi oldu. Adan Demirspor büyük bir takım. İyi bir maç olacak. İnşallah kupada Fenerbahçe’yi eleyeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Adan Demirspor taraftarının toplu şekilde hareket ettiklerini dile getiren İzgioğlu, “Seyirci yönünden stadımız hep dolar. Bu kuraya Adanalılar da sevinmiştir. İnşallah iki takım için de hayırlısı neyse o olsun” ifadelerini kullandı.