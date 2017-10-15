Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Lingane, Lalawele, Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Savaş Yılmaz), Atabey Çiçek (Dk. 74 Tambe), Mendy (Dk. 90 Douhadji)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko (Dk. 74 Aykut Akgün), Hasan Hüseyin Acar, Semih Güler, Bilal Aziz Özer (Dk. 46 Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Andaç Güleryüz), Erkan Zengin,
Kaan Kanak, Mezenga
Goller: Dk. 26 ve 42 Mendy, Dk. 63 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Dk. 47 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk.17 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 55 Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Dk. 34 Dorukhan Toköz, Dk. 53 Kaan Kanak (Eskişehirspor)