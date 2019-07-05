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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Tanju Çolak'a hakkımı helal etmiyorum
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Futbol
AA
05.07.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Tanju Çolak'a hakkımı helal etmiyorum

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Tanju Çolak'a hakkımı helal etmiyorum

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, geçen sene 4 Temmuz’da göreve başladıklarını hatırlatarak, bir yılın değerlendirmesini yaptı. Murat Sancak, eski milli futbolcu Tanju Çolak’ı sportif direktörlük görevine getirmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti ve "Tanju Çolak benim en büyük hatamdı. Bu konuda kendisine hakkımı helal etmiyorum. Arapça’da bir söz var, ’Bırak üstü kapalı kalsın’.'' dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinde paylaştığı mesajda, göreve başlamasının üzerinden 1 yıl geçtiğini belirtti.

Aklında ve hayalinde olmayan bir teklifle Adana Demirspor Kulübünün Başkanlığı’na, kıramayacağı bir büyüğünün isteğiyle geldiğini aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir sürede yönetimi oluşturarak kongreye gittik ve o gün ’35 milyon lira borç var’ dendi. Bir çıktı, 53,5 milyon lira borç ve sadece 3 futbolcumuz vardı. Onların da kulüpten alacağı vardı. O tarihlerde rakiplerimiz transferlerini yapmış ve kampın yarısına kadar gelmişlerdi. Biz de hızlı bir şekilde transferlere başladık. Yaklaşık 30 transfer yaptık. İyisiyle yanlışıyla yola çıktık. Hakan Kutlu ile olmadı. Helalleşerek yollarımızı ayırdık. Bu vesile ile Hakan kardeşime teşekkür ederim.

Hep derdim ’Bir gün Fenerbahçe’ye başkan olsam Yılmaz Vural’ı getiririm’ diye. Nasipte Adana Demirspor’a başkan olmak varmış. İlk Hakan hocadan önce kendisine teknik direktörlük teklif ettiğimde, Tanju Çolak’ın sportif direktör olmasından dolayı gelmemişti. Tanju Çolak ile yollarımızı ayırdıktan sonra Yılmaz hoca teklifimizi kabul etti. İyi oynamaya başladık ama kazanamıyorduk. Sonuçta olmadı. Kendisine teşekkür ederim. O hep benim dostum olarak kalacak."

"Tanju Çolak, en büyük hatamdı"

Murat Sancak, eski milli futbolcu Tanju Çolak’ı sportif direktörlük görevine getirmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Tanju Çolak benim en büyük hatamdı. Bu konuda kendisine hakkımı helal etmiyorum. Arapça’da bir söz var, ’Bırak üstü kapalı kalsın’. Sonuçta Ümit Özat hocayla anlaşarak başladık ve sonuç olarak play-off’ta uzatmalarda elendik. Nasip kısmet önümüze bakmak lazım ve bakıyoruz. Çekirdek kadroyu korumaya çalışarak ihtiyacımız olan transferleri yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Kulübü kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir gün başkanlığı bıraktığım zaman kurumsal bir kulüp bırakmış olurum. Merak etmeyin, takım emin ellerde."

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