Adana Demirspor Başkanı Gökoğlu'dan Fatih Terim ve Emrah Başsan açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Mehmet Gökoğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde :

Allah'ın izniyle transfer tahtası açılacak. Herhangi bir sorunumuz da yok. Transferleri takıma dahil ettik. Zaten takımla beraber bir haftadır2 yerli transferimiz idmanlara çıktı. Diğer iki yabancı dünden itibaren takıma katıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarı inşallah bütün takımlar için hayırlı olur. Her takıma başarılar diliyorum.

FATİH TERİM İDDİALARINA CEVAP!

Fatih Terim konusunda bir yanlış anlaşılma var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile Fatih Hoca'ya beraber hayırlı olsun ziyaretine gittik. Fatih Hoca da Adanalı sonuçta, Demirsporlu, tabii ki dostluklarımız var. Demirspor'u konuşmamak olmazdı. Neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişi yapıldı, başka bir şey konuşulmadı.

EMRAH BAŞSAN

Emrah Başsan'ı Galatasaray'da belli bir maliyeti var. Bu rakamlar çok yüksek. Emrah Başsan ligin üstünde bir oyuncu. Zaten Fatih Terim de kulüp bulun demiş. Onlar da iki şubata kadar bekliyorlar. Emrah şu anda gündemimizde yok! Şu an 20 puanımız var. 6. sıradaki takımın 24 puanı var, 4 puanlık fark var. Bu ligde herkes herkesi yenebilecek durumda. Devre arasında ihtiyacı olan transferleri yapanlar daha iyi performans gösterecektir. Takımın bir iskeleti var, biz de bu iskeletle çok fazla oynamak istemiyoruz. Ön libero almayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz bir kaç futbolcu var. Anlaşırsak transferi kapatacağız.

AJANSSPOR-