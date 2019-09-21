Adana Demirspor: 4 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 yendi.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanın 9'a yükseltirken, Bursaspor 9 puanda kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora), Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 90 2 Emre Nefiz), Samed Ali Kaya
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Rüştü Hanlı, Atanasov (Dk. 46 Özer Hurmacı), Shehu (Dk. 71 İsmail Çokçalış), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Igor (Dk. 46 Seleznov)
Goller: Dk. 9 Samed Ali Kaya, Dk. 11 Berk Yıldız, Dk. 37 Levent Ayçiçek, Dk. 90 3 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 85 Latovlevici (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Burak Altıparmak (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sinan Kurt, Dk. 54 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Erdal Öztürk, Dk. 90 3 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 47 Latovlevici, Dk. 88 Aykut Akgün, Dk. 90 Selçuk Şahin (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle