MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor 2-2 Boluspor
GeriFutbol Adana Demirspor 2-2 Boluspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 21:24,Son Güncelleme:/

Adana Demirspor 2-2 Boluspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor 2-2 Boluspor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90 6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Adana Demirspor 2-2 Boluspor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle