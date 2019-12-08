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Futbol
AA
08.12.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Adana Demirspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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Adana Demirspor 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 Tevfik Altındağ), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 74 Volkan Şen), Traore, Samed Ali Kaya

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Merthan Açıl (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 67 Sunu), Mucahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 80 Rashad Muhammed), Emrah Başsan, Pote
Gol: Dk. 52 Aosman (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Traore, Dk. 79 Emre Nefiz, Dk. 88 Mehmet Uslu, Dk. 90 1 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 50 Scuk, Dk. 84 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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