Adana Demir'den Mehmet Batdal bombası
Transferin hızlı ekiplerinden Adana Demirspor, Başakşehir ile yollarını ayıran ve şu anda kulüpsüz olan Mehmet Batdal'a teklif götürdü.
Başakşehir ile yollarını ayıran ve şu anda kulüpsüz olan Mehmet Batdal’a sürpriz talip... Süper Lig’den birçok takımın radarında olan 32 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı.
Bu nedenle henüz kulüp bulamayan tecrübeli santrfora, hedefi Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor talip oldu.
Kısa sürede ses getiren bir kadro kuran Lacivert-Mavililer, Batdal’a da teklif götürdü. Şimdi yıldız oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. (Fanatik)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle