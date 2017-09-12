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Adana Demir evinde affetmedi

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi. Adana Demirspor'da Tambe, 19. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Habip Tiryaki

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Lalawele, Lingane, Tambe (Dk. 71 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz (Dk. 75 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 86 Abdulkadir Parmak)

Gaziantepspor: Adnan Karabulut (Dk. 66 Selçuk Özcan), Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 86 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 58 Harun Enes Nural)

Goller: Dk. 26 Lalawele, Dk. 54 Tambe, Dk. 61 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 58 Yusuf Erdem (Gaziantepspor)

 

ADana DemirsporGaziantepsporTFF 1. LigAnadolu Kulüpleri
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