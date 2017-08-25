Adana Demir deplasmanda Samsun'u devirdi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Önder Yılmaz
Samsunspor: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Kenan Karışık (Dk. 14 Ramazan Övüç), Chibuike, Halil İbrahim Pekşen, Angan, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Larbi (Dk. 46 Muhammet Beşir), Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen (Dk. 66 Samaras)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele, Lingane, Tambe (Dk. 87 Savaş Yılmaz), Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek (Dk. 90+4 Can Demir Aktav)
Gol: Dk. 14 Tambe (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Tambe, Dk. 38 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 45 Sezer Özmen, Dk. 71 Yiğit İncedemir, Dk. 90 Atabey Çiçek (Adana Demirspor), Dk. 45 Çağrı Ortakaya, Dk. 72 Chibuike (Samsunspor)