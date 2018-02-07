Adam Lallana'dan çirkin hareket
Tottenham U23 ile Liverpool U23 karşılaşmasında Liverpool'lu Adam Lallana'nın yaptığı hareket tepki topladı.
Liverpool'un futbolcusu Adam Lallana'nın dün oynanan Tottenham maçında yaptığı bu hareket geceye damga vurdu.
Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterdiğinde 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Tottenham U23 takımındaki 18 yaşındaki George Marsh ile yaşadığı ikili mücadele sonrası tartışma yaşadı. Adam Lallana, George Marsh'ın arkasından boynuna sarıldı. Lallana'nın hareketi sonraı maçın hakemi kırmızı kartını gösterdi.
Liverpool'un 23 yaş altındaki yöneticisi Neil Critchley maç sonrası 'Adam'ın böyle tepki gördüğünü hiç görmedim' şeklinde açıklamada bulundu.
Sinirlerine hakim olamayan Lallana'nın kendinden yaşça küçük bu futbolcuya yaptığı bu hareket sosyal medyada da tepki gördü.
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