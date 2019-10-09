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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi

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Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı olacağı iddia edilen isimlerden Serdal Adalı'nın ıslak imzalı dilekçelerini teslim ettiği, yarın ise listesini vereceği öğrenilirken, aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin ise aday olmama kararı aldığı iddia edildi. Başkan adaylığı için ismi geçen İsmail Ünal ise birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise gözler başkan adayı olacağı iddia edilen isimler olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'a çevrildi. Divan Kurulu Başkanlığı'na bugün gelerek yönetim kurulu listesini teslim etmesi beklenen Ahmet Nur Çebi'nin, aldığı bir kararla adaylıktan vazgeçtiği iddia edilirken, Serdal Adalı'nın ise listesini yarın vermesi bekleniyor. Ancak Adalı'nın da kararsız olduğu öğrenildi. Aday olması için yeterli olan ıslak imzalı dilekçeleri daha önce Divan Kurulu Başkanlığı'na veren Serdal Adalı, başkan adaylığına karar vermesi halinde yönetim kurulu listesini, son gün olan yarın teslim edecek.

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Öte yandan adaylık için adı geçen bir başka isim olan İsmail Ünal da bugün yaptığı açıklamayla camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı ve tek aday altında birleşmenin camia için en doğrusu olacağını ifade etti. "Bizler yarışmayalım ki, Beşiktaş rakipleriyle daha iyi yarışsın" diyen İsmail Ünal, "Bu olağanüstü durumda yetkisi olup etkisi olmayan, zayıf yönetimler oluşturmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" dedi.

Fikret Orman 'Aday olmayacağım' dedi ama!
Bugün gerçekleşen toplantıda aday olmayacağını yinelemesine karşın yönetim kurulu üyeleri ve camianın aday olması için baskısıyla karşı karşıya kalan Başkan Fikret Orman'ın ise son dakikada karar değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor. Camianın önde gelen isimleri ve bazı yöneticiler Orman'ın yarın listesini teslim edeceği ve 20 Ekim'deki seçimde yeniden aday olacağı yönünde görüş bildirdi.

Siyah-beyazlı camiada geride kalan süreçte adaylığını açıklayan ve gerekli imza sayısını toplayan tek isim olarak ise Hürser Tekinoktay dikkat çekiyor. Tekinoktay'ın listesini yarın divan kuruluna sunması bekleniyor.

Fikret Orman'dan adaylık açıklamasıBeşiktaş'ta gözler seçime çevrildi. Başkan Fikret Orman, adaylık hakkında sorulan soruya, "Ben zaten konuşmamı yapmıştım. O günden bu güne kadar bir değişiklik yok. Çok net konuştum. Net olarak ifade ettim, fikrim değişmedi" dedi.
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Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünaldan birlik çağrısı geldi

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