Ada'da 6 numara ve kanat operasyonu
Galatasaray, bir taraftan Radamel Falcao transferini sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışırken, diğer yandan idari menajer Şükrü Hanedar da Londra’ya çıkarma yaptı.
Premier Lig’de transfer döneminin bugün sona ermesinin ardından gözden çıkarılacak isimlerle ilgili hazırlığını yapan sarı kırmızılılarda Hanedar, kiralanması planlanan futbolcuların menajerleriyle sıcağı sıcağına temasa geçecek. 6 numara ve kanat takviyesinin bu şekilde Ada’dan yapılmasının planlandığı bildirildi.
VILLA İŞİ YATTI
Öte yandan transfere kaynak yaratmak için Galatasaray’ın gözden çıkardığı Diagne’ye talip olduğu iddia edilen Premier Lig ekibi Aston Villa forvet oyuncusu Scott Hogan’ı kiraladığını açıkladı. Bu gelişme Diagne için Premier Lig olasılığını tamamen ortadan kaldırdı. İngiltere’de transferin son günü olması da bu konuda sarı kırmızılıları ve golcü futbolcuyu zor durumda bıraktı.
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