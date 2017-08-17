Ada futbolunda İngiliz takımı kalmadı

Avrupa’nın en gözde liglerinden bir tanesi olan İngiltere Premier Lig’de takımlar günden güne yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmeye başladı. Son olarak Çinli iş adamı Jisheng Gao, Premier Lig ekibi Southampton’ın yeni sahibi oldu.



Jisheng Gao 210 milyon sterlin karşılığında Southampton’ın hisselerinin yüzde 80’ini satın aldı. Bu satın almayla birlikte Premier Lig’de Çinli yatırımcı sayısı da ikiye yükseldi. Geçtiğimiz sene bir başka Çinli yatırımcı Gouchuan Lai, West Bromwich kulübünün yüzde 88’lik hissesini 175 milyon sterline satın almıştı.



EN BÜYÜK YATIRIM ABD’DEN



Premier Lig ekiplerine en büyük yatırım ise ABD’li iş adamlarından geliyor. 4 Premier Lig ekibinin çoğunluk hisessi Amerikalı yatırımcıların elinde bulunuyor. Avrupa devi Manchester United’ı ABD’li Glazer ailesi 2005 yılında 1.47 milyar dolara satın alırken, bu satış sonrası büyük protestolar yaşanmıştı. Bir diğer İngiliz devi Arsenal’de ise 2007 yılında kulübe ortak olan ABD’li işadamı Stan Kroenke’nun 2011 yılında diğer ortakların hisselerini alarak yüzde 62.89 payla en büyük hissedar haline geldi. 2010 yılında da Premier Lig’in köklü kulübü Liverpool, Amerikan beyzbol kulübü Boston Red Sox’ın da sahibi olduğu John Henry’nin başında bulunduğu New England Sports Ventures’a 300 milyon sterline satıldı. Bir diğer Premier Lig ekibi Swansea City’nin de hisselerinin yüzde 60’ı için geçtiğimiz yıl ABD’li yatırımcılar Jason Levien ve Steve Kaplan’a 100 milyon sterlin karşılığında anlaşılmıştı.



Premier Lig ekiplerine en büyük yatırım olarak ABD’yi Çin (2) ve Rusya (2) takip ediyor. 2003 yılında Rus milyarder Roman Abramovich, 160 milyon euroya Chelsea’yi 10 dakikada satın alarak bütün dikkatleri üstüne çekmiş ve büyük bir akımın da başlatıcılarından bir tanesi olmuştu. Bir diğer Rus yatırımcı ise Maxim Denim 2011’de Bournemouth’un önce ortağı, 2013’te de çoğunluk hisseyi kulübün eski sahibi ve başkanı Eddie Mitchel’den satın aldı. 8 Premier Lig ekibinin sahibinin İngiliz kaldığı bu arenada ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (1), İran (1), İtalya (1), Tayland (1)’dan yatırımcı bulunuyor. (Karar)