Ada basınına Güneş'ten flaş Cenk Tosun sözleri!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun hakkında İngiliz basınına konuştu.
Cenk Tosun'un Everton'a transferi için gönülsüz olduğunu ancak şartlar gereği bu anlaşmanın olduğunu dile getiren Güneş, "Bu karar, kulüp adına yapılması kolay bir karar değildi. Cenk Tosun, önemli oyuncularımızdandı. Cenk Tosun, Premier Lig'de de başarılı olabilir. Çalışmayayı seven bir futbolcu. Cenk hem ayaklarını hem de kafasını kullanarak gol atabilen bir isim." şeklinde görüş belirtti.
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı ayrıca Cenk Tosun ile zaman zaman görüştüğünü de ifade etti. (Ajansspor)
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