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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Ada basını Yusuf Yazıcı transferini konuşuyor

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Ada basını Yusuf Yazıcı transferini konuşuyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı’ya İngiliz takımlarının ilgisi bitmek bilmiyor.

Premier Lig ekibi Watfort, dünya devlerinin peşinde olduğu yıldız oyuncusunun boşluğunu Trabzonspor’un Süper Yeteneği ile doldurmak istiyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, daha önce, Liverpool, West Ham ve Manchester City’nin yakın takibe aldığı Yusuf’a bu kez Premier Lig ekibi Watford talip oldu. Ada basınında yer alan haberlere göre Watford’un İspanyol teknik direktörü Javi Gracia bordo-mavili takımın genç yeteneği Yusuf Yazıcı’yı takımında görmek istiyor.

Haberde ayrıca Watford Kulübü’nün Yusuf için 25 milyon Euro’luk bir parayı da gözden çıkardığı bilgisi yer aldı. Premier Lig’de 8’inci sırada yer alan Watford, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Abdoulaye Doucoure’nin yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor. Fransız yıldız Abdoulaye Doucoure’nin peşinde Real Madrid, Bayern Münih ve PSG gibi dünya devleri bulunuyor.

Trabzonsporun parlayan yıldızı Abdulkadir Parmak
Trabzonsporun parlayan yıldızı Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'un genç yıldızı gündeme dair açıklamalarda bulundu...

"Fenerbahçe'yi yendiğimiz için çok mutlu olmuştuk"Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, hakkında çıkan haberden, Milli takıma kadar birçok konuda Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
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