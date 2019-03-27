Ada basını Yusuf Yazıcı transferini konuşuyor
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı’ya İngiliz takımlarının ilgisi bitmek bilmiyor.
Premier Lig ekibi Watfort, dünya devlerinin peşinde olduğu yıldız oyuncusunun boşluğunu Trabzonspor’un Süper Yeteneği ile doldurmak istiyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, daha önce, Liverpool, West Ham ve Manchester City’nin yakın takibe aldığı Yusuf’a bu kez Premier Lig ekibi Watford talip oldu. Ada basınında yer alan haberlere göre Watford’un İspanyol teknik direktörü Javi Gracia bordo-mavili takımın genç yeteneği Yusuf Yazıcı’yı takımında görmek istiyor.
Haberde ayrıca Watford Kulübü’nün Yusuf için 25 milyon Euro’luk bir parayı da gözden çıkardığı bilgisi yer aldı. Premier Lig’de 8’inci sırada yer alan Watford, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Abdoulaye Doucoure’nin yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor. Fransız yıldız Abdoulaye Doucoure’nin peşinde Real Madrid, Bayern Münih ve PSG gibi dünya devleri bulunuyor.
Trabzonspor'un genç yıldızı gündeme dair açıklamalarda bulundu...
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