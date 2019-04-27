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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
27.04.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Ada basını yazdı: Cenk Tosun...

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Ada basını yazdı: Cenk Tosun...

Ada basını, Everton’ın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcuyu satış listesine koyduğunu yazdı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında 22 milyon 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun gözden düştü... İngiliz basını bu sezon teknik direktör Marco Silva ile yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcunun satış listesine konulduğunu yazdı. İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'un bonservis bedeli hakkında ise bilgi verilmedi.

2 GOL ATABİLDİ
Uzun süredir 11'de forma giyemeyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı..

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Cenk Tosundan eşine özel hareket
Cenk Tosun'dan eşine özel hareket

Everton Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Manchester United'ı 4-0 yenerken, Cenk Tosun maçta süre alamamıştı...

Everton 4-0 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Everton, sahasında Manchester United'ı 4-0 yendi. Everton, 13. dakikada Richarlison, 28. dakikada Gylfi Sigurdsson, 56. dakikada Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott'un golleriyle 4-0 galip geldi. Ev sahibi takımda milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamadı. Bu sonuçla 49 puana ulaşan Everton, 7. sırada yer aldı. Son üç deplasmanda kaybeden ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 64 puanla 6. sırada kaldı.
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