Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAcun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı
GeriFutbol Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
ERZURUM (İHA)
22.08.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı

Erzurumlu TV programcısı Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirdiği canlı yayında BB Erzurumspor’a destek yağdı.

 Erzurum’un uydudan yayın yapan televizyonu Kardelen TV’den canlı olarak yayınlanan programda Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programına katılan işadamları, STK yöneticileri ve kulüp başkanları BB Erzurumspor’a adeta destek yağdırdılar.

SMS kampanyasının yanı sıra programda forma satışı yapıldı. 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcanın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, İlçe Belediye başkanları, BB Erzurumspor Teknik heyeti, futbolcular, bürokratlar, STK başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaray'da gözler Falcao'da...

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor”a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, “Erzurum’da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden süper lige yükselecek ve hak ettiği yerde olacak” diye konuştu.

Program sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehnir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş tarafından Acun Ilıcalı’ya hediye takdimi yapıldı.

Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Torbalar nasıl olacak?
Mayweather'dan olay itiraf! 2,2 milyon dolar...
Malatyaspor’da Trabzonspor hazırlıkları devam ediyor! Chebake yok..
Acun Ilıca’nın BB Erzurumspor’a destek programında 125 bin 600 forma satıldı