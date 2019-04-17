Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Yakında bombamız var
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili merak uyandıran bir açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında Fenerbahçe ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.
Ilıcalı sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarının sorduğu soru üzerine heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Ilıcalı, "Şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum, konsept farklı ama yakında bir bombamız var." dedi.
Acun Ilıcalı, dün Alex de Souza ve Ali Koç ile birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle