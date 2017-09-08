Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe açıklaması

Sevgilisi Şeyma Subaşı ile evlilik hazırlığında olan Acun Ilıcalı spor tutkusuyla bilinen bir isim. Vakti olduğu sürece halı saha maçları yapan ve önemli futbol müsabakalarını kaçırmayan Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız günlerde düzenlenen Türkiye- Hırvatistan maçını izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı.



Ancak Acun Ilıcalı’nın maç sonunda taktığı atkı infiale sebep oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Acun’un maçın sonunda gönül verdiği takımın atkısını taktığı iddia edildi hatta o anın fotoğrafları da servis edildi…

'BAYBURTSPOR ATKISI'



Eskişehir yerel basınında yer alan haberlerinin ardından Acun Ilıcalı sosyal medyadan yanıt verdi. Maç sırasında çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Ilıcalı atkının Fenerbahçe renklerinde olmadığını ve haberin yalan olduğunu şu satırlarla ifade etti: “Milli maçta Fenerbahçe atkısı taktığım tamamen yalan bir haberdir. Bir taraftarın ricası üzerine, sarı-siyah renklerinde bir Bayburtspor atkısı takıp poz verdim. Eskişehir seyircisinden de misafirperverlik ve içtenlikten başka bir yaklaşım görmedim. Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim”