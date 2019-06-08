Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı...
A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı konuk ettiği maçı tribünde izleyenlerden biri de televizyoncu Acun Ilıcalı idi.
Ilıcalı, maç kadrosuna bulunmayan Emre Belözoğlu'nun gol sevincini takipçileriyle paylaştı.
Sakatlığından ötürü kadroda yer almayan, kaptanlığı da Burak Yılmaz'a devreden Emre'nin gollerde çok büyük sevinç yaşadığı görüldü.
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